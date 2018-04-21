柬埔寨王家舞團將登上「相約北京」舞台北京新浪網 (2018-04-21 11:57)
原標題：柬埔寨王家舞團將登上「相約北京」舞台
新華社北京４月２１日電（記者周瑋）為慶祝中柬建交６０周年，柬埔寨王家舞團將首次登上「相約北京」藝術節的舞台舉辦專場演出。
４月２８日，柬埔寨王家舞團將在北京天橋藝術中心演出《仙女舞》《柬埔寨王家舞》《柬埔寨面具舞》等精彩舞蹈作品；柬埔寨藝術家還將演唱歌曲《懷念中國》和《中國，我親愛的第二故鄉》，紀念中柬兩國締結的深厚情誼。
柬埔寨王家舞的起源，可以追溯到柬埔寨吳哥王朝或者更早的時期，舞者繁複而華美的服飾，莊嚴而優雅的舞姿，宛若聞名於世的吳哥窟石雕在舞台上復生。柬埔寨王家舞最初是獻給眾神的舞蹈，帶有神聖的儀式性，在過去幾個世紀中一度只在柬埔寨王室的宮廷內演出，直到近代才作為柬埔寨文化的獨特表現形式出現在公眾面前，並被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄。
由文化和旅遊部、國家廣播電視總局、北京市人民政府聯合主辦，中國對外文化集團公司、北京市文化局承辦的第十八屆「相約北京」藝術節，邀請１９個國家和地區的４４個優秀表演藝術團體、近８００位中外藝術家，從４月２７日到５月３１日，奉獻１３０場演出、３個藝術展覽和多項公益藝術教育活動，為市民帶來豐富、純正的藝術享受。
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