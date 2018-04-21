李振昌中繼挨轟 隊友反攻助奪勝投中央社 (2018-04-21 11:57)
（中央社記者謝靜雯台北21日綜合報導）旅美道奇隊小聯盟3A投手李振昌，今天對遊騎兵隊中繼投1.1局挨轟、救援失敗，但隊友比賽後半段搶分，道奇隊終場以6比3拿勝，李振昌收下個人本季第2勝。
道奇隊開賽就有攻勢，首局靠著接連安打、盜壘、高飛犧牲打先馳得點，3局再靠著保送、接連安打、拿下2分，取得3比0領先。
遊騎兵隊前5局打線受制，沒能拿下分數，6局1人出局後，遊騎兵隊接連選到2次保送，道奇隊換上李振昌登場中繼，但面對首名打者胡德（Destin Hood）就被敲出全壘打，兩隊戰成3比3平手。李振昌接著三振、讓打者打成飛球出局，沒有再掉分。
道奇隊7局上半再起攻勢，靠著觸身球保送、接連安打、高飛犧牲打，單局攻下2分、超前比賽；李振昌7局下半續投，先投出保送，再讓打者打成飛球、三振出局，2人出局後退場。
李振昌總計用22球投1.1局，被敲1發全壘打，投出1次保送、2次三振，失掉1分責失分，救援失敗，但拿下本季第2勝，本季小聯盟出賽首度挨轟，賽後防禦率2.70。（編輯：黃瑞弘）1070421
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SAMPO 聲寶 電鍋．久熊 電鍋．10 不銹鋼 電鍋．電鍋 省電．電鍋 TAC-10A．電鍋線．鍋寶 電鍋．大同 電鍋 11人份．電鍋 tac-06L．大同電鍋 10．電鍋 捷寶．林內 電鍋．大同 電鍋 50．智慧 AI 電鍋．AQ-15S 電鍋．飛利浦 電鍋．電鍋 不鏽鋼．電鍋 SSC-003．三菱 電鍋．電鍋 11人份．養生電鍋．大家源 小電鍋．電鍋 tac-15as．大同 6人份 全不鏽鋼 電鍋．大同電鍋 220V．大同 電鍋 11．雙層 電鍋．3人份 小電鍋．IF 電鍋．電鍋加高
- 【今治織上】日本今治毛巾 今治認證 吉井 三色同心圓迷你毛
- 范登伯格 - 朝暘 進口地毯-星辰 (橘) (大款-200x260cm)
- AS-德斯腰部支撐網布辦公椅-68x63x103cm
- 【CASIO 卡西歐】上班族推薦_三眼不銹鋼石英男錶(MTP-E305D
- 【進煌CSP】電池測量器 汽車 卡車 貨車 12V-24V(專業型 BT8
- 【TORY BURCH】立體金色LOGO漆皮平底娃娃鞋(深寶藍12138006
- ELLE HOMME 時尚閃耀 休閒側背包 IPAD/10吋層 長方型設計款
- 【波萊迪克 Bolaidike】 女 單件式保暖透氣羽絨外套.夾克.
- Coleman 31571 TOUGH SCREEN 2-ROOM 帳篷/透氣帳/炊事帳/
- NuBra 隱形胸罩 夏娜的寶石
小伙差1號中體彩2億攬456萬:提前圓買房夢-票【北京新浪網】
傑拉德：強過梅西C羅？眼下世界第一球星是他【北京新浪網】
NBA第一種馬轉性了！他放棄做渣男因為爽完了【北京新浪網】
超MSN追BBC！利物浦三叉戟打瘋了 刷爆歐冠紀錄【北京新浪網】
丁俊暉首輪勝率82% 但首階段比分卻曾留下陰影【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》