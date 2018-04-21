（中央社記者謝靜雯台北21日綜合報導）旅美道奇隊小聯盟3A投手李振昌，今天對遊騎兵隊中繼投1.1局挨轟、救援失敗，但隊友比賽後半段搶分，道奇隊終場以6比3拿勝，李振昌收下個人本季第2勝。



道奇隊開賽就有攻勢，首局靠著接連安打、盜壘、高飛犧牲打先馳得點，3局再靠著保送、接連安打、拿下2分，取得3比0領先。



遊騎兵隊前5局打線受制，沒能拿下分數，6局1人出局後，遊騎兵隊接連選到2次保送，道奇隊換上李振昌登場中繼，但面對首名打者胡德（Destin Hood）就被敲出全壘打，兩隊戰成3比3平手。李振昌接著三振、讓打者打成飛球出局，沒有再掉分。



道奇隊7局上半再起攻勢，靠著觸身球保送、接連安打、高飛犧牲打，單局攻下2分、超前比賽；李振昌7局下半續投，先投出保送，再讓打者打成飛球、三振出局，2人出局後退場。



李振昌總計用22球投1.1局，被敲1發全壘打，投出1次保送、2次三振，失掉1分責失分，救援失敗，但拿下本季第2勝，本季小聯盟出賽首度挨轟，賽後防禦率2.70。（編輯：黃瑞弘）1070421