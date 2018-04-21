原標題：競選團隊遭民主黨起訴 特朗普：可能是「好消息」



中新網4月21日電 綜合報導，20日，美國民主黨全國委員會(DNC)起訴特朗普競選團隊，稱其在2016年大選中通過與俄羅斯、維基百科共謀取勝。對此，特朗普回應稱，這可能是「好消息」，將能夠要求民主黨交出他們的伺服器和希拉蕊·柯林頓的郵件。

資料圖：美國總統特朗普。

民主黨的起訴書稱，俄羅斯及其寡頭與特朗普及其助手以前的關係為他們之間的共謀提供了基礎，他們的目的就是要誹謗民主黨候選人希拉蕊·柯林頓，同時幫助特朗普勝選，因為後者的政策可能會對俄羅斯有利。

被民主黨起訴的人包括特朗普的長子小唐納德·特朗普、女婿庫什納、前競選團隊主席馬納福特以及蓋茨、斯通等競選團隊成員。同時遭到起訴的還有俄羅斯政府及其情報機構、維基百科及其負責人阿桑奇等。

對此，特朗普在「推特」上回應稱，被「礙事的」民主黨人起訴，這可能是個「好消息」，因為現在可以要求民主黨提供他們此前一直拒絕提供的資料，包括DNC的伺服器、前DNC主席黛比·沃瑟曼·舒爾茨的伺服器，以及希拉蕊·柯林頓的郵件。

維基解密創始人阿桑奇則在「推特」上回應稱，「DNC已經遞交過一個沒什麼曝光度的宣傳訴訟，媒體已經厭倦了 - 因此他們需要在中期選舉之前將其重新包裝成為『新』訴訟。作為準確的、具有新聞價值信息的發佈者維基解密在憲法上受到保護，不受此類訴訟的影響。」

阿桑奇進而表示，民主黨起訴維基解密是因為該媒介揭露了DNC幫助希拉蕊操縱了黨內初選，暴露出該黨內部非常腐敗，這項曝光也令包括主席在內的五名官員被迫辭職。

而特朗普的競選經理帕斯卡勒(Brad Parscale)在一份聲明中回應道，「這是一起關於通俄門陰謀論的虛假訴訟，是由絕望、功能障礙和幾乎破產的民主黨提出的。」

他還表示，這起訴訟是為了吸引注意力並籌集資金。「特別為了吸引那些已經放棄了他們的小額捐款者。」

同在被告之列的還有一位俄羅斯開發商和他的律師巴博爾(Scott Balber)。巴博爾指出，這起訴訟「明顯無聊」。「我的客戶與任何涉嫌黑客攻擊DNC計算機網路或任何影響美國大選的努力完全無關。」巴博爾說。 「這隻不過是宣傳的噱頭罷了。」

2016年7月，維基百科公開了約2萬封民主黨全國委員會的電郵，其中內容包括民主黨高層在初選階段傾向希拉蕊而非另一位民主黨競選人桑德斯。10月，維基百科又公開了數千封希拉蕊的競選團隊主席波德斯塔的郵件。美國情報機構認為，黑客行為與俄羅斯有關。