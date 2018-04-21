原標題：大學入學改革抗議潮發酵 巴黎被占校區遭清場



中新社巴黎4月20日電 (記者 龍劍武)由法國大學入學制度改革引發的佔領校園運動持續發酵，警方20日在位於巴黎13區的索邦大學(巴黎一大)托爾比亞克校區採取行動，驅離為抗議改革而封堵校園的學生。

媒體引述警方通報說，當天清晨5時，巴黎警方出動近200名警力，對被佔領的托爾比亞克校區進行清場，總共驅離了100多人，逮捕了一名涉嫌「藐視和抗拒司法」的疑犯。行動期間，除有人從街上向警方投擲雜物外，並未出現任何衝突事件。

巴黎市警察局還專門發表新聞公報，否認關於一名學生在清場行動中身受重傷的傳聞。公報指，行動中只有一名年輕人因肘部疼痛被送往醫院檢查，隨後已自行出院。除此之外，並無任何與清場行動有關的人員受傷情況發生。

此前，有消息援引一名法國全國大學生聯合會代表的話稱，一名學生在逃避進入校園的警察時跌倒，頭部受到重創。社交媒體上也盛傳這名重傷學生已陷入昏迷狀態，引發了輿論的關注。

自3月26日起，反對法國總統馬克龍主導的大學入學改革法案的學生開始封堵托爾比亞克校區，期間曾發生零星暴力衝突。4月9日，來自巴黎13區的華裔國會議員陳文雄在試圖與佔領者對話時也曾遭人辱罵和投擲雜物。

陳文雄在事後發表的聲明中表示，肇事者的意圖絕非為學生利益考慮，因此這種狀況不應繼續存在。他呼籲政府儘早採取必要措施，讓局勢恢復平靜。

在20日的清場行動后，法國內政部長科隆在推特上發文稱，國家將全方位恢復法治。他還通過內政部的一份聲明說，托爾比亞克校區從此回到校方手中，同時將出於安全原因和建築受損的維修工程而暫時關閉。

馬克龍政府推行的大學入學制度改革旨在取消入學抽籤制度，並減少大學結業考試失敗率。但改革舉措遭部分學生不滿，抗議風潮從南部蒙彼利埃大學開始迅速蔓延至圖盧茲、波爾多、巴黎等地的大學，甚至馬克龍的母校巴黎政治學院也受到波及。(完)