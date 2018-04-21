秘魯藝術家設計３Ｄ斑馬線提醒文明過馬路北京新浪網 (2018-04-21 11:36)
原標題：秘魯藝術家設計３Ｄ斑馬線提醒文明過馬路
新華社利馬４月２０日電（記者張國英）由秘魯著名藝術家卡洛斯·克魯斯設計的３Ｄ斑馬線近日在利馬聖伊西德羅區金融商業中心區多處交通要道投入使用，旨在提醒出行者文明過馬路，禮讓斑馬線。
這些斑馬線呈現出色彩清晰的３Ｄ效果，以橙、藍、白、黃、綠等顏色構圖搭配，利用視覺差，給人一種逼真的立體感。遠遠看去，道路上凸起一個彩色的台階，十分醒目。利馬美術學院的學生和青年志願者共同參與了這項視覺藝術創作。
聖伊西德羅區政府希望以此種方式規範城市交通，讓城市回歸以人為本理念。
克魯斯認為，這是一項很有意義的公益活動，不僅為普通的人行道注入藝術生命力，還有助於弘揚文明禮讓之風，保證安全出行。
一名值班的交通安全員表示，３Ｄ斑馬線在利馬是新生事物，吸引了行人的目光，能防止隨意橫穿馬路；同時也能引起司機注意，禮讓過街行人。
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上一則：鑽石在納米尺度上有彈性
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