EXO雖然久未有在中國進行活動，但近期燦烈就登上了中國雜誌的封面，銷量超高，證明人氣不減！



燦烈將登上中國雜誌《時尚健康》的五月刊封面，並以「一個人背後的精彩」為題作專訪，大聊自己的心路歷程，雜誌方早出釋出兩版封面，燦烈帥氣的模樣非常吸睛。



而雜誌的預售更創造出一分鐘銷量突破2萬份的紀錄，見證了他在中國強大的人氣和號召力。雜誌方也隨即在網上公開幾幀照片。





照片中，燦烈展現了不凡的氣質，出眾的外貌和身材令人折服。



(圖＝時尚健康微博）

