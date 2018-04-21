這個網紅奶奶之前還去排隊參加WINNER的簽售會！孫女也找她一起看《經常請吃飯的漂亮姐姐》，反應真的太有趣啦～



不少人都知道박막례（朴茉萊，音譯）奶奶，孫女得知奶奶可能罹患阿茲海默症後，鼓勵奶奶設立自己專屬的頻道。已經70歲的她會在Youtube上分享她的旅遊、美妝、唱歌等各式各樣題材的影片，頻道的訂閱人數更高達41萬人，是一位奶奶級的網紅。





近日她也和孫女打賭「拒絕丁海寅魅力」，在看《經常請吃飯的漂亮姐姐》時不能笑，誰笑了就必須讓對方在臉上畫臉。奶奶還有自信的說：「我看到李帝勳的時候也沒有笑。」但實際上看到李帝勳本人則是一直笑XD





而奶奶與孫女一起看了許多片段，像是「尹珍雅與徐俊熙撐傘的場面」，但看到奶奶就說：「看看那個雨傘，沒有往女生那邊撐，自己那邊還撐的比較多。」還有徐俊熙對尹珍雅說著：「妳很漂亮。」奶奶也是沒有什麼反應，一旁的孫女則是笑得非常開心！





聽到丁海寅是1988年出生的，奶奶也說：「我是47年出生的，怎麼了嗎？」最後就是徐俊熙對尹珍雅說道：「以後絕對不會讓你自己一個人。」孫女聽了非常地心動，奶奶也馬上對她說：「這不是對你說的。」





真的超可愛的啊！順帶一提，去年奶奶有去參加WINNER的簽售會，她自己也在IG表示：「今天第一次來排了隊，為了得到李昇勳的簽名而排了隊，昇勳叫我努那了，我問一起去的朋友有沒有聽到昇勳怎麼叫我姐姐的，心情真的很好啊。」看來奶奶好像更喜歡李昇勳啊（笑）！





（圖：JTBC、IG@korea_grandma、박막례 할머니 Korea Grandma）







