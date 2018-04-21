巫師雙衛主場飆分屠暴龍 季後賽扳回一城中央社 (2018-04-21 11:32)
（中央社記者李晉緯台北21日電）NBA巫師隊今天回到主場作戰，在明星雙衛沃爾、畢爾雙雙砍下28分帶領下，前3節得分都飆破30，終場以122比103擊敗暴龍，扳回一城，在系列賽追成1比2。
美國職籃（NBA）季後賽，華盛頓巫師隊在客場吞下2連敗後，今天回到主場迎戰多倫多暴龍隊，展現截然不同的氣象。
比賽開打後，暴龍在德羅森（DeMar DeRozan）單節10分帶領下曾取得領先，但巫師在畢爾（Bradley Beal）砍進12分下吹起反攻號角，首節以30比29領先；上半場巫師在畢爾、沃爾（John Wall）聯手攻下40分帶領下，以69比61領先暴龍。
兩隊易籃再戰，巫師靠畢爾、沃爾、高塔特（Marcin Gortat）聯手拿下19分帶領下，打出32比21攻勢拉開領先差距，前3節打完巫師以101比82，吃下定心丸。
末節兩隊表現不相上下，暴龍未能挽回頹勢，最終巫師以122比103擊敗暴龍，在系列賽扳回一城。
巫師的沃爾今天有28分、14助攻的亮眼表現，畢爾同樣攻下全場最高28分，高塔特貢獻16分，史考特（Mike Scott）、烏布雷（Kelly Oubre Jr.）都拿下12分。
暴龍以德羅森的23分最高、勞瑞（Kyle Lowry）19分次之，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）、阿努諾比（OG Anunoby）分別拿下14分、12分。（編輯：黃瑞弘）1070421
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