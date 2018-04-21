（中央社記者江佩凌台北21日電）2016年電影「惡棍英雄：死侍」在全球締造驚人票房紀錄，打響漫威「最賤英雄」稱號，續作「死侍2」日前最終版預告公開，片商更宣布，台灣搶在5月15日搭上全球首發上映。



「惡棍英雄：死侍」改編自漫威漫畫的同名角色，2016年以小成本大製作問世，當時在全球多半列為限制級的情況下，以7.83億美元票房締造驚人的紀錄；不僅如此，「死侍」更是第一部超級英雄真人電影榮獲金球獎年度最佳影片提名，主演「死侍」的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）更同時入圍最佳男主角。



首部作品的大成功，讓擔任片中靈魂角色的萊恩雷諾斯再度回歸緊身衣行列，為這名「賤嘴傭兵」的超級英雄，演出格局更大、嘴砲更猛烈的精彩續集「死侍2」。



續作邀請到「捍衛任務」、「極凍之城」等動作片聞名的導演大衛雷奇（David Leitch）執導，他透露，新作會有更厲害的特技動作及拍攝風格，「很榮幸可以參與創造不同，且更酷的死侍世界，但這個世界本來就無庸置疑地擁有它令人著迷的獨特之處，它重新開拓了動作喜劇片的格局」。



對於萊恩雷諾斯的角色詮釋，大衛雷奇更讚賞不已表示，「死侍」對他來說根本是讓他展現全能的作品，他將漫畫人物轉變成他的金字招牌，且跟死侍間有著加乘的效果，「在真實生活中，他其實就是死侍，為人風趣又不拘小節，還跟死侍一樣，有著善良個性及充滿同情心」。



「死侍2」除了加入新角色「多米諾」與「機堡」，首集重要靈魂配角，包括「青少年彈頭」布莉安娜海德布蘭德（Brianna Hildebrand）、「鋼人」史蒂芬卡皮契（Stefan Kapicic）、「盲婦愛兒」萊絲莉厄格絲（Leslie Uggams）等人，皆再度回歸「死侍2」。（編輯：劉政權）1070421