▲小S（左圖右）蔡康永合作新節目，會不會邀請林志玲（右圖）也成新焦點。（合成圖，2018.04.21）

《康熙來了》自從停播之後，粉絲們都在翹首盼望小S和蔡康永的復合，儘管兩人分別主持過其他綜藝節目《姐姐好餓》、《奇葩說》，但粉絲心目中最想看到的還是這對天王天后的組合，果然他們要在優酷網合作主持新節目《坦白吧！花花世界》了。

不過，還有二件也很令粉絲期待的事則是，節目會邀請小S的「宿敵」林志玲，以及康熙的老搭擋陳漢典嗎？

針對林志玲，小S在該節目發布會上表示：「要看蔡康永啦！我是沒有很想請，因為蔡康永跟她蠻好的，大概會想請她。」更虧說：「如果找林志玲來主持的話，多無聊啊！她就是一個又漂亮、又無聊的化身啊！」

但是去年4月底，詹仁雄曾在一場論壇中透露，小S為了邀請林志玲上《姐姐好餓》的比賽做菜新單元，在節目中宣誓「1年不攻擊林志玲」，否則就要捐出百萬元給慈善團體，如今這左一句無聊、右一句無聊，不知道能不能讓小S實現捐百萬的承諾。

此外，新節目會不會邀請陳漢典，也是一大焦點，發布會上，康熙依舊按照以往慣例，先是裝作不認識陳，接著小S補槍說：「怎麼可能自掘墳墓到這種程度，他是值得邀請的一位藝人嗎？」最後蔡康永打圓場，承諾會邀請陳當嘉賓，但話鋒一轉居然說：「但我們那天不錄影，讓他自己待在空的攝影棚就好了！」可以想見，陳漢典頭上三條線的反應。