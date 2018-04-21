▲兄弟、富邦板凳清空。（圖／張育嘉攝 ）

富邦悍將、中信兄弟昨天因近身球爭議，兩度清空板凳，富邦的蔣智賢在第一次板凳清空時，推了中信總教練史耐德一把，也遭到象迷灌爆臉書。

昨天戰到8局下，中信派出鄭錡鴻登板，他對打擊區的蔣智賢投出接近膝蓋的近身球，當時富邦悍將總教練葉君璋立刻上場了解狀況，隨後雙方板凳清空。

蔣智賢在衝突之中，推了史耐德一把，也遭到兄弟球迷灌爆他的臉書，認為他不應該推史耐德，「你真的不應該推史總的！中信球團的決定是對的。」、「推人就是不對」、「釋出必有因」。

不過也有球迷給他力挺，認為這只是比賽的一部分，另外也有球迷表示，蔣智賢僅是在捍衛自己而已。