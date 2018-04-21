原標題：鑽石在納米尺度上有彈性



新華社華盛頓４月２０日電（記者周舟）鑽石是世界上最堅硬的天然材料。但一個國際科研團隊發現，鑽石在納米尺度上是有彈性的，可以像橡皮一樣彎曲變形還能恢復原狀。

相關論文發表在新一期美國《科學》雜誌上。這一發現有望應用於數據存儲、體內成像設備和藥物傳遞等領域。

研究人員通過化學氣相沉積及刻蝕生長出鑽石納米針。結果發現，形狀類似於牙刷毛頭、但只有幾百納米的鑽石「針頭」，其彈性拉伸應變可達９％。相比之下，大塊的天然金剛石在斷裂破壞前的彈性拉伸應變遠低於１％。

美國麻省理工學院納米力學實驗室主任、論文共同高級作者道明對新華社記者說，在鑽石針的應變極限以內卸載外作用力，變形可完全逆轉並恢復原狀。

論文共同高級作者、香港城市大學力學和生物醫學工程副教授陸洋說，他們使用了一種獨一無二的納米力學方法，可精準控制和量化納米鑽石樣品的超大拉伸應變。

參與研究的新加坡南洋理工大學校長蘇布拉·蘇雷什說：「這項工作顯示，在宏觀尺度上不可能發生的，在納米尺度上可以實現。」

鑽石在納米尺度上的彈性拉伸應變有巨大應用潛力。據研究人員介紹，擁有９％彈性拉伸應變的納米鑽石會產生磁場變化，可用激光將數據編碼到鑽石中存儲。利用鑽石「氮晶格空位中心」的特性還可提高磁共振成像解析度，用於複雜納米結構和生物分子的三維成像。此外，可彎曲的鑽石還可用於細胞內給葯。