▲蔣智賢。（圖／吳政紘攝）

蔣智賢今年球季「被迫」轉戰富邦悍將，除了中信兄弟去年把他視為「棄將」外，他也遭到冷凍，而中信兄弟遲遲無法對外說明「戰力不符」的原因，史耐德教練也獲得續約，加上史耐德之前就疑似示意投手投觸身球行為，一口氣「新仇加舊恨」，也讓蔣智賢忍無可忍。

「球場無朋友」這句話說得很好，蔣智賢既然決定要轉戰富邦悍將，也代表要跟老東家對決。

20日比賽8局下他被鄭錡鴻近身球激怒，總教練葉君璋也衝進場內抗議，蔣智賢甚至衝去推了史耐德一把，好在雙方衝突並未擴大，但也種下後續倪福德「威嚇」陳子豪的頭部近身球行為。

不過他心中可能最難解的是，「我都走了，你們為什麼還這樣。」

然而不少網友也在臉書上留言大罵蔣智賢的行為，並且認為蔣智賢「反應過度」，但若站在他的角度去看事情，也難怪他情緒會如此激動。

蔣智賢患有糖尿病症狀，每場比賽賽前、賽後都要特別小心補充體力，不過他的確擁有天生的打擊好實力，能打職棒已經不易，如今看到前東家的前教頭這樣對他，可能也止不住心中的怒火。