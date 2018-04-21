中華職棒／蔣智賢推史總有原因 新仇舊恨一起來NOWnews今日新聞 (2018-04-21 11:33)
蔣智賢今年球季「被迫」轉戰富邦悍將，除了中信兄弟去年把他視為「棄將」外，他也遭到冷凍，而中信兄弟遲遲無法對外說明「戰力不符」的原因，史耐德教練也獲得續約，加上史耐德之前就疑似示意投手投觸身球行為，一口氣「新仇加舊恨」，也讓蔣智賢忍無可忍。
「球場無朋友」這句話說得很好，蔣智賢既然決定要轉戰富邦悍將，也代表要跟老東家對決。
20日比賽8局下他被鄭錡鴻近身球激怒，總教練葉君璋也衝進場內抗議，蔣智賢甚至衝去推了史耐德一把，好在雙方衝突並未擴大，但也種下後續倪福德「威嚇」陳子豪的頭部近身球行為。
不過他心中可能最難解的是，「我都走了，你們為什麼還這樣。」
然而不少網友也在臉書上留言大罵蔣智賢的行為，並且認為蔣智賢「反應過度」，但若站在他的角度去看事情，也難怪他情緒會如此激動。
蔣智賢患有糖尿病症狀，每場比賽賽前、賽後都要特別小心補充體力，不過他的確擁有天生的打擊好實力，能打職棒已經不易，如今看到前東家的前教頭這樣對他，可能也止不住心中的怒火。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SAMPO 聲寶 電鍋．久熊 電鍋．10 不銹鋼 電鍋．電鍋 省電．電鍋 TAC-10A．電鍋線．鍋寶 電鍋．大同 電鍋 11人份．電鍋 tac-06L．大同電鍋 10．電鍋 捷寶．林內 電鍋．大同 電鍋 50．智慧 AI 電鍋．AQ-15S 電鍋．飛利浦 電鍋．電鍋 不鏽鋼．電鍋 SSC-003．三菱 電鍋．電鍋 11人份．養生電鍋．大家源 小電鍋．電鍋 tac-15as．大同 6人份 全不鏽鋼 電鍋．大同電鍋 220V．大同 電鍋 11．雙層 電鍋．3人份 小電鍋．IF 電鍋．電鍋加高
- 【農純鄉】滴雞精經典禮盒(21包入)
- 【FENDI】-小貓眼 光學眼鏡FF0141F(紅色)
- FENDI Petit 2Jours 毛怪飾小牛皮兩用提包(裸色/內淺綠色)
- 橙品油畫布 - 三聯油畫掛畫台灣製造無框圖畫藝術家飾品掛飾
- 【亞珈珞】經典掀床三件組雙人加大6尺(床頭箱+掀床+床頭櫃
- 【漁探子認證海鮮】黑面大文蛤X8包(吋上600g/包)
- PENTAX AF 540FGZ 閃光燈 - 公司貨
- 【A-LUXE 亞立詩】求婚戒 0.20克拉 FVS2 甜美浪漫鑽戒
- 【美國 Heritage】麂皮專業職人圍裙11口袋(Heritage)
- 【美國 MERRELL】女新款 Grossbow Sport Mid Gore-Tex專業
小伙差1號中體彩2億攬456萬:提前圓買房夢-票【北京新浪網】
傑拉德：強過梅西C羅？眼下世界第一球星是他【北京新浪網】
NBA第一種馬轉性了！他放棄做渣男因為爽完了【北京新浪網】
超MSN追BBC！利物浦三叉戟打瘋了 刷爆歐冠紀錄【北京新浪網】
丁俊暉首輪勝率82% 但首階段比分卻曾留下陰影【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》