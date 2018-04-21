原標題：富國銀行因損害消費者權益被罰１０億美元



新華社華盛頓４月２０日電（記者金旼旼 高攀）美國消費者金融保護局和貨幣監理局２０日宣布，富國銀行因在部分車險和房貸業務上違反相關法律，被處以１０億美元罰款。這也是特朗普政府上台後對銀行業開出的最大單筆罰單。

根據當天富國銀行和監管機構達成的協議，富國銀行將向兩家監管機構分別支付５億美元罰金。同時，富國銀行還被要求補償利益受損的消費者，並採取措施強化風險管理和合規管理。

富國銀行是美國第三大銀行，近年來屢曝醜聞。２０１６年，富國銀行承認，基層零售網點員工為完成銷售目標，在客戶不知情或未經授權的情況下以客戶名義開設了２００多萬個借記卡和信用卡賬戶。

２０１６年９月，美國監管機構對富國銀行開出１．８５億美元的罰單，富國銀行時任董事長兼首席執行官約翰·施通普夫也因虛假賬戶醜聞宣布辭職。

２０１７年７月，富國銀行再曝醜聞，在車貸客戶不知情的情況下為其購買了沒必要的保險，並導致數萬客戶因無力支付車貸和保險導致汽車被收回。同年，富國銀行又被曝出房貸醜聞，要求１１萬名房貸客戶支付額外費用來鎖定還貸利率，而這一收費被認為對客戶「不公平」。

鑒於富國銀行再三曝出醜聞，美聯儲今年２月對其作出處罰決定，要求其改進公司治理和風險管理流程，在問題徹底解決之前不得擴張業務。