原標題：秘魯孔院舉行多種文化活動慶祝聯合國中文日



新華社利馬４月２０日電（記者張國英）４月２０日是聯合國中文日。秘魯里卡多·帕爾瑪大學孔子學院當天在校園小廣場舉行了豐富多彩的文化活動，以展示中華文化，促進漢語學習和中國傳統文化的傳播。

當天中午，里卡多·帕爾瑪大學小廣場熱鬧非凡，臨時搭建的３個具有中國傳統建築風格的亭子里，擠滿了前來參加活動的秘魯大學生。

組織方設計了書法、漢字著色、漢字剪紙和吹畫等寓教於樂的文化活動，富有趣味性和參與性。在中國老師的指導下，大學生們或手執毛筆練書法，或用剪刀小心翼翼地剪漢字，或憑個人喜好將漢字塗上不同顏色。

最讓學生們開心的是吹墨梅花。在一張白紙上滴上一滴墨汁，然後用吸管往不同方向吹出樹枝的形狀，隨後再將紅色的顏料點在枝上，一朵朵含苞待放的梅花就躍然枝頭。由於吹畫的隨意性，每個人創作出來的梅花都獨具特色。

翻譯系一年級學生丹妮拉·塔沃阿達「畫」完梅花后，又認真地寫上自己的中文名字倪妙娜。她興奮地說：「我喜歡畫畫兒，但從來沒有用這種方法畫過畫兒，很有意思！」

里卡多·帕爾瑪大學孔院中方院長楊翠英說，漢語是世界上最古老的語言之一，凝聚著華夏民族幾千年的文明和智慧，孔院對推廣漢語教學和中國文化有義不容辭的責任。今天的文化活動吸引了很多秘魯學生，激發出他們更高漲的學漢語熱情。

２０１０年，聯合國新聞部宣布啟動聯合國語言日，目的是在聯合國系統內推動語言和文化的多樣性，促進聯合國６種官方語言的平等使用。其中，聯合國中文日被定在中國二十四節氣中的「穀雨」日，以紀念傳說中的「中華文字始祖」倉頡造字。