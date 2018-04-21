秘魯孔院舉行多種文化活動慶祝聯合國中文日北京新浪網 (2018-04-21 11:08)
原標題：秘魯孔院舉行多種文化活動慶祝聯合國中文日
新華社利馬４月２０日電（記者張國英）４月２０日是聯合國中文日。秘魯里卡多·帕爾瑪大學孔子學院當天在校園小廣場舉行了豐富多彩的文化活動，以展示中華文化，促進漢語學習和中國傳統文化的傳播。
當天中午，里卡多·帕爾瑪大學小廣場熱鬧非凡，臨時搭建的３個具有中國傳統建築風格的亭子里，擠滿了前來參加活動的秘魯大學生。
組織方設計了書法、漢字著色、漢字剪紙和吹畫等寓教於樂的文化活動，富有趣味性和參與性。在中國老師的指導下，大學生們或手執毛筆練書法，或用剪刀小心翼翼地剪漢字，或憑個人喜好將漢字塗上不同顏色。
最讓學生們開心的是吹墨梅花。在一張白紙上滴上一滴墨汁，然後用吸管往不同方向吹出樹枝的形狀，隨後再將紅色的顏料點在枝上，一朵朵含苞待放的梅花就躍然枝頭。由於吹畫的隨意性，每個人創作出來的梅花都獨具特色。
翻譯系一年級學生丹妮拉·塔沃阿達「畫」完梅花后，又認真地寫上自己的中文名字倪妙娜。她興奮地說：「我喜歡畫畫兒，但從來沒有用這種方法畫過畫兒，很有意思！」
里卡多·帕爾瑪大學孔院中方院長楊翠英說，漢語是世界上最古老的語言之一，凝聚著華夏民族幾千年的文明和智慧，孔院對推廣漢語教學和中國文化有義不容辭的責任。今天的文化活動吸引了很多秘魯學生，激發出他們更高漲的學漢語熱情。
２０１０年，聯合國新聞部宣布啟動聯合國語言日，目的是在聯合國系統內推動語言和文化的多樣性，促進聯合國６種官方語言的平等使用。其中，聯合國中文日被定在中國二十四節氣中的「穀雨」日，以紀念傳說中的「中華文字始祖」倉頡造字。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
吹風機 HP8101．saeco 吹風機．3段 吹風機．飛利浦 護髮吹風機 HP8280．吹風機 4935．hp8233 吹風機．吹風機 TS-601．吹風機 硬殼．fd-5 吹風機．吹風機 HD．國際吹風機．NA30 吹風機．低電磁波 吹風機．兒童 吹風機．吹風機 省電．吹風機 1500w．teco 吹風機．飛利浦 吹風機 hp4988．吹風機 110V．國際牌 EH-NA30 吹風機．吹風機 1400w．8233 吹風機．n w 吹風機．安寶 吹風機．夏普 吹風機．飛利浦 吹風機 HP8232．Ambi 吹風機．吹風機 S．小澤 吹風機．國際牌 吹風機 EH-NA95
女摸男學生GG、男揉她胸 專家：應落實身體自主權教育【Kairos 風向新聞】
「任性兩姐妹」用大韓航空走私【北京新浪網】
經濟危機后，俄羅斯人選擇慢生活【北京新浪網】
向著網路強國闊步前行【北京新浪網】
美國人終於想到：中國會不會封殺蘋果？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》