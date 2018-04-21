MLB／大谷先發首打席就敲安 天使球迷瘋狂NOWnews今日新聞 (2018-04-21 10:57)
天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平21日先發打第六棒、指定打擊，對戰巨人隊，他賽前還進牛棚練投29球，準備好下次先發，不過他首打席就敲安，讓全場天使球迷瘋狂。
大谷在2局2人出局，無人在壘時敲出球隊第一支安打，並且大谷敲出中外野安打，還是面對「鯊魚」Jeff Samardzija。
大谷前一場4打數沒有安打，還有3次三振，中斷連續8場先發敲安紀錄。
此外，大谷之前面對紅襪隊先發2局失3分，右手中指水泡狀況現在看來好轉。
大谷預計25日先發出戰太空人隊。
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