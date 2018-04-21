▲馮勝賢（左起）、林智堅。（圖／中華職棒提供）

20日中華職棒秘書長馮勝賢率領聯盟同仁，前赴新竹市政府拜會林智堅市長，雙方就42年歷史的新竹棒球場改建暫別活動、引進美、日、韓職球場專家協助新竹球場的建造，以及5、6隊議題進行討論及意見交換，新竹市長林智堅強調，改建後的球場以打造符合職棒需求的專業棒球場為目標，並且邀請新職業球隊入主，成為城市主場職業球隊。馮勝賢秘書長則是轉達吳志揚會長感謝新竹市政府的努力，並期許未來第五隊有機會能落腳在新竹市。

林智堅市長表示，新竹市立棒球場陪伴新竹人42年，充滿在地回憶，為營造棒球迷與球員更完善運動空間，他上任後積極向中央爭取預算，獲前瞻計畫核定8.76億經費，預計今年7月啟動新竹市立棒球場新建工程，近期舉辦暫別市立棒球場活動，邀請竹市球迷齊聚，回味老球場曾帶來的歡樂與回憶。

林智堅市長說，聽聞吳志揚會長率領聯盟同仁，一起為5、6隊持續奔走，而身為有球場的市長，更應該在新球場完成後，一起與中職努力，讓第5、6隊成真，並把新竹市當作新職業隊的家。日前已經與多家企業接觸，並且不排除尋找在地企業一起共襄盛舉，籌組屬於新竹市民的職業球隊，未來等到需進一步洽談時，也希望聯盟能夠派員與市府共同向企業說明。

秘書長馮勝賢表示，近年會長吳志揚運用個人良好的國際關係，帶著大家前往美、日、韓職進行交流與溝通，已經建立起密不可分的聯繫管道，因此針對新竹棒球場的改建，除了會投入聯盟專業意見外，也將會協助新竹市政府聘請國際職業球場專家來台，從規劃到施工進行協助及建議，希望能在新竹市打造出符合職業比賽用球場。同時，對於新竹市願意成為新球隊的主場，聯盟也將會一起與市府努力，完成這項艱鉅但美好的任務。

新竹市政府教育處表示，為了能夠在市立棒球場新建工程動工前，讓球迷與球員再見一眼市立棒球場，預定於近日中華職棒大聯盟共同聯合辦理暫別市立棒球場活動，將邀請球員與球迷一同來到市立棒球場，也歡迎市民朋友踴躍參加，慶祝老球場重獲新生。