原標題：外研社「中國主題編輯部」落戶匈牙利



新華社布達佩斯４月２０日電（記者楊永前）中國外語教學與研究出版社（外研社）與匈牙利科蘇特出版集團共建「中國主題編輯部」簽約儀式，２０日在第２５屆布達佩斯國際圖書節展場舉行。

這是外研社在中東歐地區繼保加利亞和波蘭之後的第三個海外編輯部。編輯部將依託中匈兩大出版社的優質資源，相互推介和翻譯優秀的文學、文化作品，為實現中匈兩國文化的雙向交流搭建橋樑。

中國駐匈牙利大使館政務參讚劉波、外研社黨總支書記兼副社長王芳、科蘇特出版集團社長科奇什、匈牙利漢學家及出版業人士出席了簽約儀式。

劉波致辭說，現在是中匈兩國關係最好的時期，兩國文化交流愈加深入，「中國主題編輯部」的成立既是兩國文化交流的成果，又是一個良好開端，期盼編輯部首批圖書早日與匈牙利讀者見面。

王芳說，截至２０１７年，外研社已與全世界近７００家出版機構建立合作關係，擁有８０多個語種的出版能力，出版規模達１．２萬余種，是中國最知名、規模最大的出版機構之一。她相信，隨著匈牙利「中國主題編輯部」的成立，越來越多的外研社優秀作品將以本土化出版的形式與匈牙利讀者見面。

科蘇特出版集團是匈牙利規模最大的出版集團之一，已出版５０多種中國主題圖書，並把莫言等多位中國作家的作品介紹到匈牙利。科奇什表示，該集團願與外研社一起將更多匈中兩國的優秀作品介紹給對方。