ＩＭＦ官員警告貿易摩擦升級將損害亞太經濟北京新浪網 (2018-04-21 10:59)
原標題：ＩＭＦ官員警告貿易摩擦升級將損害亞太經濟
新華社華盛頓４月２０日電（記者江宇娟 高攀）國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）亞太部主任李昌鏞２０日表示，一些國家採取「向內看」政策引發貿易摩擦升級，這將威脅亞太地區經濟增長。
李昌鏞當天在亞太地區經濟展望新聞發佈會上說，各國應通過現有的以規則為基礎的多邊機制來解決貿易摩擦，所謂的貿易戰不會有贏家。
李昌鏞表示，現有的多邊貿易體系極大推動了亞太地區經濟發展，同時亞太地區也為維護並完善現有多邊貿易體系貢獻良多。他說，通過進一步推進改革、提高經濟增長質量、開放服務業等措施，亞洲經濟體可以更好地維護多邊貿易體系。
ＩＭＦ亞太部副主任馬克斯·羅德勞爾當天在新聞發佈會上也表示，亞太經濟從全球貿易中獲益頗多。高效的全球供應鏈網路不僅為亞洲地區生產國帶來益處，像美國這樣的消費國也從中獲益。因此，開放的多邊貿易體系對全球供應鏈非常重要。
對於中國經濟，羅德勞爾說，ＩＭＦ對中國經濟前景保持樂觀。他認為，中國將繼續縮小與發達經濟體的差距，保持相對較高的生產率增速，並繼續推進經濟結構改革，這些因素將支持中國中期經濟前景。
羅德勞爾還表示，中國著力推進改革以降低國內債務水平，控制金融信貸增長風險，這也有助於降低中國經濟面臨的中期風險。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
吹風機 HP8101．saeco 吹風機．3段 吹風機．飛利浦 護髮吹風機 HP8280．吹風機 4935．hp8233 吹風機．吹風機 TS-601．吹風機 硬殼．fd-5 吹風機．吹風機 HD．國際吹風機．NA30 吹風機．低電磁波 吹風機．兒童 吹風機．吹風機 省電．吹風機 1500w．teco 吹風機．飛利浦 吹風機 hp4988．吹風機 110V．國際牌 EH-NA30 吹風機．吹風機 1400w．8233 吹風機．n w 吹風機．安寶 吹風機．夏普 吹風機．飛利浦 吹風機 HP8232．Ambi 吹風機．吹風機 S．小澤 吹風機．國際牌 吹風機 EH-NA95
- 【OLYMPUS】OM-D E-M1 Mark II+12-40mm KIT(公司貨)
- Aquascutum 復古紋路牛皮字母LOGO拉鍊零錢包(咖啡)
- Lee 牛仔褲101+ 707 中腰標準合身小直筒牛仔褲-男款-刷白-
- Targus Groove X Max 15吋 躍動電腦後背包 (跳躍藍)
- 富士通 標準12坪用高級M系列分離式冷氣ASCG071CMTA/AOCG071
- HAPPYHOME 千億胡桃7尺電視櫃UZ6-210-6
- ☆GDC幸福婚鞋☆雅虎獨家首賣
- 好禮五選一★【Panasonic國際】7-8坪變頻冷專分離式冷氣CU-K
- 英國BATHMATE HERCULES 鍛鍊水幫浦訓練器 瑰紅 入門款 BM-3
- 【GIVENCHY 法國魅力紀梵希】藝術幾何格紋美型經典飛行員太
女摸男學生GG、男揉她胸 專家：應落實身體自主權教育【Kairos 風向新聞】
「任性兩姐妹」用大韓航空走私【北京新浪網】
經濟危機后，俄羅斯人選擇慢生活【北京新浪網】
向著網路強國闊步前行【北京新浪網】
美國人終於想到：中國會不會封殺蘋果？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》