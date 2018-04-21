原標題：ＩＭＦ官員警告貿易摩擦升級將損害亞太經濟



新華社華盛頓４月２０日電（記者江宇娟 高攀）國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）亞太部主任李昌鏞２０日表示，一些國家採取「向內看」政策引發貿易摩擦升級，這將威脅亞太地區經濟增長。

李昌鏞當天在亞太地區經濟展望新聞發佈會上說，各國應通過現有的以規則為基礎的多邊機制來解決貿易摩擦，所謂的貿易戰不會有贏家。

李昌鏞表示，現有的多邊貿易體系極大推動了亞太地區經濟發展，同時亞太地區也為維護並完善現有多邊貿易體系貢獻良多。他說，通過進一步推進改革、提高經濟增長質量、開放服務業等措施，亞洲經濟體可以更好地維護多邊貿易體系。

ＩＭＦ亞太部副主任馬克斯·羅德勞爾當天在新聞發佈會上也表示，亞太經濟從全球貿易中獲益頗多。高效的全球供應鏈網路不僅為亞洲地區生產國帶來益處，像美國這樣的消費國也從中獲益。因此，開放的多邊貿易體系對全球供應鏈非常重要。

對於中國經濟，羅德勞爾說，ＩＭＦ對中國經濟前景保持樂觀。他認為，中國將繼續縮小與發達經濟體的差距，保持相對較高的生產率增速，並繼續推進經濟結構改革，這些因素將支持中國中期經濟前景。

羅德勞爾還表示，中國著力推進改革以降低國內債務水平，控制金融信貸增長風險，這也有助於降低中國經濟面臨的中期風險。