NBA／溜馬三分雨澆熄詹皇28分 騎士1:2落後NOWnews今日新聞 (2018-04-21 10:54)
季後賽首輪第3戰，今(21)日溜馬甩開17分落後，靠著先發前鋒Bojan Bogdanovic狂飆7顆三分球，刷新本季個人新高30分，幫助溜馬以92:90逆轉騎士，溜馬取得2勝1負優勢。
上一戰，騎士「小皇帝」LeBron James繳出46分的神勇表現幫助騎士扳平戰局，此役一開賽騎士打得相當精彩，上半場一度領先多達17分，但下半場騎士屢投不中，第三節被打下23:12的攻勢反撲，溜馬追到僅差6分。
關鍵人物Bogdanovic在第四節大顯身手，砍進4顆三分球單節進帳14分，幫助溜馬在比賽尾聲反超5分甚為關鍵，儘管James和Kevin Love回敬3顆三分球追到只落後1分，並祭出犯規戰術搶時，仍因時間不夠無力回天。
兩隊今天都各僅有3人得分上雙，但溜馬把握得更好命中率較高，Bogdanovic進帳30分也是個人季後賽新高分，一哥Victor Oladipo貢獻18分6籃板7助攻，Thaddeus Young得12分7籃板。
騎士方面以James表現最佳，攻下全場次高的28分，外帶12籃板8助攻，不過有6次失誤，當家前鋒Love挹注19分6籃板，George Hill進帳13分。
值得一提的是，被逆轉17分是James生涯第2大分差，不過James生涯近2次在東區季後系列賽處於1:2落後時，都能成功逆轉劣勢晉級，一次是帶領騎士擊敗公牛，另一次就是擊敗溜馬，助熱火晉級。
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