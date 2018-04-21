（中央社台北21日電）中國國家主席習近平近來多次強調開放，大陸學者胡星斗認為，當前的舉措主要還是經濟建設，法治民主方面的規劃沒有進入主要議程；但他認為，不斷談開放表示中國想融入國際社會。



就在4月上旬剛結束的博鰲亞洲論壇，習近平再次強調中國會持續深化改革開放。



北京理工大學經濟學教授胡星斗接受德國之聲採訪時說，目前中國的主要任務還是經濟建設，譬如最新宣部要將海南省發展成自由貿易港等；在法治民主方面中國缺少規劃和路線圖，沒有進入主要的議事日程，在政治、法治、網路、文化領域甚至還有強化監管的趨勢。



他認為，政治、社會、文化的開放，應當大致與經濟的開放同步，如果彼此背道而馳、完全脫節，最後會撕裂，經濟上的開放最終能走多遠也是個問題。



因此他認為，中國今後會在經濟之外的某些領域逐漸加大開放的大門，譬如文化產品或電影市場，哪怕開放進程很緩慢。



在國際社會上，胡星斗認為，無論是美國、歐盟還是日本，都在逐漸孤立、邊緣化中國，因為他們覺得中國的意識形態不一樣、主流價值不一樣，也沒有實現加入世界貿易組織的承諾等。



而中國領導人不斷地談開放，就是給出一個訊號：中國應不斷融入到主流價值、主流文明之中，不要在國際上作另類。



至於中國在改革方面所面臨的最大阻力，他表示，最主要的不利因素是國內的既得利益集團，特別是以國有企業為主的對外投資經常與個別權貴人士相連結，這種情況如果不改變，中國對外開放的阻力就會越來越大。（編輯：張淑伶/周慧盈）1070421