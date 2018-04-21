陸連發渤海航行警告 首艘航艦料海試中央社 (2018-04-21 10:51)
（中央社台北21日電）中國遼寧海事局昨天連發3則航行警告，自20日至28日分別在渤海海峽黃海北部、渤海和渤海北部特定範圍內執行軍事任務，禁止駛入。早有消息指中國首艘國產航艦將於23日前夕海試。
遼寧海事局20日上午11時起連發「遼航警0081、0082、0083」3則航行警告，分別自20日下午4時到27日下午4時在渤海海峽黃海北部4點連線、23日上午8時至26日上午8時在渤海4點連線、23日至28日每日上午8時至下午5時在渤海北部4點連線範圍內執行軍事任務。
遼寧海事局官網表示：「任何船隻在上述時間內不得進入該海域，希各航船注意。」
香港南華早報及陸媒稍早前曾引述消息人士報導，中國首艘國產航空母艦001A型航艦可能於23日解放軍海軍建軍69週年紀念日前夕在渤海海域海試，具體日期將視氣候條件決定。
另據北京新浪網報導，大連船舶重工集團有限公司董事長劉徵3月出席中國全國人大會議時曾向陸媒證實，001A型航艦已準備海試。
消息人士透露，海試將測試航艦動力系統、損害控制以及雷達與通訊系統等基本性能。
遼寧事海局發出航行警告後，香港文匯網刊登照片並描述，「首艘國產航母吃水明顯加深，球艏鼻已完全沒入海中。原本密布在甲板各處，為艦體內部通風的橘紅色船用防爆風機已全部吊離航母，連接艦首部位的通風管亦完全拆除。」
報導還說，船廠工人正使用高壓水槍清洗艦島和甲板，錨鏈部位再次排水沖刷，隨後升錨。（編輯：周慧盈/張淑伶）1070421
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