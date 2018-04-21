這只萌袋鼠一輩子也許只能見到一次，且看且珍惜~



Jessica在4月7日與粉絲們一起度過了生日Party，近日有網友在18日公開了生日Party當時的視頻。



真是活久見，Jessica一反平常高冷成熟的形象，穿上了帶帽連體的「袋鼠裝」，兜裡有只袋鼠公仔，背後還有條尾巴。 Jessica不管做什麼動作，比如扭屁股、鞠躬，都顯得那麼可愛。 當然手插兜裡的時候，還是無法掩蓋女王氣場~





Jessica還以0.7倍速跳了《Wonderland》、《Fly》等歌曲舞蹈，與2倍速、4倍速等追求快速不同，反其道而行之，選擇了跳慢速！





圖：Jessica Fan Union、Jessica IG

