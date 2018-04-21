《認哥》創下本年度最高收視！正確運用F、R、L和5…精準模仿各種情境的「狗叫聲」韓星網 (2018-04-21 09:03)
《認哥》創下本年度最高收視！正確運用F、R、L和5…精準模仿各種情境的「狗叫聲」
小編大笑如金希澈、徐章煇XD真的太有才了，這個星期只要心情不好就一直重播這段影片！笑星文世潤、劉敏相出演的該期節目也創下《認識的哥哥》今年度（2018年）最高收視7.2%，有興趣的粉絲請一定要看看～
威脅到姜鎬童「地位」的笑星文世潤、劉敏相，於上週六（14日）出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，帶給觀眾許多笑聲。
劉敏相先是帶來「愛子」閔庚勳的「頭聲模仿」，讓哥哥們哈哈大笑。閔庚勳還問：「我有這樣嗎？」充滿半信半疑。
接下來是「動物聲音模仿」。大家想到「狗叫聲」，應該都是想到「汪汪」吧？
但是，劉敏相指出，沒有小狗可以準確發出「汪汪」的聲音。
劉敏相說，大型犬的叫聲是「F」，中型犬和小型犬是「R」和「L」。還有在鄉村裡、深夜的小狗，叫聲是「5」。
同場加映，貓咪的叫聲是韓文的「為什麼？（왜요？）」，而心情不好的話是「為什麼！（왜！）」。
下次有需要才藝表演的時候，不妨試試劉敏相的聲音秀吧！（笑）
除此之外，還有各種有趣的話題。比如，劉敏相說：「為什麼把糖去掉了，（飲料）反而更貴呢？」以及文世潤分享作MRI檢查時的故事等，獲得熱烈回響。
（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）
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