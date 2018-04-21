如果誰願意給你買這種捧花，就嫁了吧~XD



眾多藝人婚禮捧花都選擇鈴蘭花，鈴蘭花的話語是「純潔」、「幸福的歸來（return of happiness）」。 在歐洲是「擁有幸福」的象徵，互相贈送有祝福幸福之意。



一年之中只在4~5月短暫開花，通常價格是100萬韓元~200萬韓元，想在其他時候獲得，價格當然更加昂貴了。



鈴蘭花喜歡半陰、濕潤、涼爽環境，忌炎熱乾燥，耐嚴寒，要求富含腐殖質壤土及沙質壤土。 長在陰坡林下潮濕處或溝邊，海拔850～2500米。 可見非常嬌貴~



花非常小又柔弱，所以一整株綻放是很珍貴的。 而且有趣的是，如果鈴蘭花和丁香花放在一起，丁香花會迅速枯萎，如果和水仙花放在一起，會兩敗俱傷。



張東健高素榮夫婦大婚時，用的捧花是有國際花卉師打造的，價格在1000萬韓元~1500萬韓元之間。



10月大婚時，宋慧喬手捧的花束據稱也是造價1000萬韓元。



崔智友秘密大婚時，選擇的捧花也是鈴蘭花。





不過如此純白唯美的鈴蘭花，卻具有高毒性，不可食用。 換做是你，會選擇這樣特別的鈴蘭花當婚禮捧花嗎？



圖：NAVER、dailyara.blog.me、宋慧喬IG、YG Entertainment

