崔智友、宋慧喬、高素榮都選擇的婚禮捧花，憑什麼這麼昂貴？韓星網 (2018-04-21 09:15)
宋仲基宋慧喬、崔智友
如果誰願意給你買這種捧花，就嫁了吧~XD
眾多藝人婚禮捧花都選擇鈴蘭花，鈴蘭花的話語是「純潔」、「幸福的歸來（return of happiness）」。 在歐洲是「擁有幸福」的象徵，互相贈送有祝福幸福之意。
一年之中只在4~5月短暫開花，通常價格是100萬韓元~200萬韓元，想在其他時候獲得，價格當然更加昂貴了。
鈴蘭花喜歡半陰、濕潤、涼爽環境，忌炎熱乾燥，耐嚴寒，要求富含腐殖質壤土及沙質壤土。 長在陰坡林下潮濕處或溝邊，海拔850～2500米。 可見非常嬌貴~
花非常小又柔弱，所以一整株綻放是很珍貴的。 而且有趣的是，如果鈴蘭花和丁香花放在一起，丁香花會迅速枯萎，如果和水仙花放在一起，會兩敗俱傷。
張東健高素榮夫婦大婚時，用的捧花是有國際花卉師打造的，價格在1000萬韓元~1500萬韓元之間。
10月大婚時，宋慧喬手捧的花束據稱也是造價1000萬韓元。
崔智友秘密大婚時，選擇的捧花也是鈴蘭花。
不過如此純白唯美的鈴蘭花，卻具有高毒性，不可食用。 換做是你，會選擇這樣特別的鈴蘭花當婚禮捧花嗎？
圖：NAVER、dailyara.blog.me、宋慧喬IG、YG Entertainment
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