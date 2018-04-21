原標題：日本靖國神社舉行春季大祭 安倍晉三供奉祭品



中新網4月21日電 綜合報導，21日，日本靖國神社春季例行大祭開始，日本首相安倍晉三以「內閣總理大臣」的名義，供奉了被稱為「真榊」的祭品，但應該不會前往參拜。

資料圖：往年的靖國神社春季大祭，日本首相安倍晉三供奉的「真榊」祭品。

另外，日本眾議院議長、參議院議長、厚生勞動大臣等人，也供奉「真榊」。日媒稱，由於安倍晉三今天另有行程，應該不會參拜靖國神社。

據報導，靖國神社從21日起舉行為期3天的春季例行大祭。安倍晉三2012年第二次執政以來，每年春季與秋季例大祭，都供奉「真榊」；每年8月15日二次大戰結束日時，都以自民黨總裁身份，用私費供奉「玉串料(祭祀費)」。