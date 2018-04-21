28歲電音鬼才Avicii驟逝 王力宏發文悼念NOWnews今日新聞 (2018-04-21 10:11)
瑞典28歲電音鬼才DJ Avicii今（21）日凌晨傳出死訊，全球粉絲聞訊，相當震驚及不捨。他與王力宏2014年曾合作歌曲〈忘我〉，今早王力宏也在臉書發文哀悼並放上兩人合照，不捨Avicii驟逝。
王力宏在臉書寫下，「Goodbye, my friend. Your music is forever. 再見，我的朋友。你的音樂是永遠的。#avicii #忘我」粉絲見狀紛紛留言表示哀悼，「很喜歡你們一起合作的這首歌，回憶跟音樂是永恆的。」、「怎會這樣？還這樣年輕！R.I.P」、「他作品真的很震撼，連消息也是。」、「心痛。」、「難過且震驚。」、「太遺憾了。」
根據美媒報導，DJ Avicii去世後，代表人發出聲明，「Tim Bergling離開了我們，他同時也被稱為Avicii，令人深感悲痛。」聲明中提及他的死亡，「他在4月20日當地時間周五下午，於阿曼馬斯喀特被發現死亡。家庭遭受重創，我們希望在這個困難時期，可以尊重他們對隱私的需求，未來不會發表任何聲明。」因為健康因素，他在2016年退出現場表演，多年來一直患有健康問題，包括急性胰腺炎等。
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