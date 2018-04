▲王力宏不捨Avicii(左)驟逝。(圖/翻攝自臉書 , 2018.4.21)

瑞典28歲電音鬼才DJ Avicii今(21)日凌晨傳出死訊,全球粉絲聞訊,相當震驚及不捨。他與王力宏2014年曾合作歌曲〈忘我〉,今早王力宏也在臉書發文哀悼並放上兩人合照,不捨Avicii驟逝。

王力宏在臉書寫下,「Goodbye, my friend. Your music is forever. 再見,我的朋友。你的音樂是永遠的。#avicii #忘我」粉絲見狀紛紛留言表示哀悼,「很喜歡你們一起合作的這首歌,回憶跟音樂是永恆的。」、「怎會這樣?還這樣年輕!R.I.P」、「他作品真的很震撼,連消息也是。」、「心痛。」、「難過且震驚。」、「太遺憾了。」

根據美媒報導,DJ Avicii去世後,代表人發出聲明,「Tim Bergling離開了我們,他同時也被稱為Avicii,令人深感悲痛。」聲明中提及他的死亡,「他在4月20日當地時間周五下午,於阿曼馬斯喀特被發現死亡。家庭遭受重創,我們希望在這個困難時期,可以尊重他們對隱私的需求,未來不會發表任何聲明。」因為健康因素,他在2016年退出現場表演,多年來一直患有健康問題,包括急性胰腺炎等。