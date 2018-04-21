薩國會及總統府社會融合秘書處頒發我旅美慈善機構「幫幫忙基金會」褒揚狀表彰其對薩貢獻



(中央社訊息服務20180421 09:33:50)薩國會議長葛耶哥斯（Guillermo Gallegos）4月18日上午於國會全會前，在議場「制憲者廳」代表國會頒發我旅美慈善組織「幫幫忙基金會」（SimplyHelp Fundation）褒揚狀，感謝該基金會18年來在薩慈善義舉，該會會長鮑潘曉黛率該基金會志工一行7人代表接受，中華民國（臺灣）駐薩爾瓦多大使謝妙宏在場見證。



葛耶哥斯議長表示，對「幫幫忙基金會」18年來在薩全國各地行善布施表達由衷感謝，並稱其義舉已深深烙印在薩國人民心中，本褒揚狀僅就其無價的貢獻略表謝意。葛耶哥斯議長並感謝謝大使及其團隊落實兩國各項合作計畫，中華民國（臺灣）實為薩國最重要的國際合作夥伴，他個人曾多次訪臺，見證臺灣的發展，並曾與蔡總統就兩國合作與交流交換意見，獲益匪淺。薩國會隨後召開全會，主席亦在宣讀議程時特別向「幫幫忙基金會」一行致意，並感謝其對薩貢獻；隨後各黨派議員並特地前來致意。



同日下午總統府「社會融合秘書處」執行秘書畢娜多（Vanda Pignato）也於該秘書處所屬「Santa Ana婦女城」頒發感謝牌，恭賀「幫幫忙基金會」創立20週年，對該基金會自2001年以來在薩國社會、婦女及老人、兒少等弱勢的工作表達敬意，並稱該基金會也因擁有一位傑出的女性領導人帶領，才能有今日的重大成就。畢娜多執秘並表示，她將代表薩政府妥善運用基金會捐贈物資，裨益六個婦女城服務對象。



鮑會長在兩場合分別感謝薩政府機關、國會議員及中華民國（臺灣）駐薩大使館鼎力協助該基金會18年來持續不輟在薩推廣慈善事業，基金會與包含葛耶哥斯國會議長在內的各黨派國會議員共同踏遍薩國各偏遠鄉村地區，進行基本物資及衣物袋發放，成立電腦教室及職訓中心、以及捐贈各婦女城的職訓教室布料等材料及玩具、足球等物資，均盼各受贈機關能妥為運用，裨益最有需要的弱勢族群。



謝大使則見證稱，「幫幫忙基金會」創立20年，已連續18年來薩進行慈善義舉，包含興建老人院、成立資訊教室、提供衣物、糧食等基本生活物資，令人感佩；強調中華民國政府與民間組織均抱持熱誠協助薩政府推動國家與社會發展。謝大使並感謝葛耶哥斯議長及畢娜多執秘對中華民國的支持，將我政府與民間資源帶到薩國最需要的地方。



訊息來源：外交部外館消息



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