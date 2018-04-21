駐哥倫比亞葉德貴代表應邀赴哥倫比亞ICESI大學演講



(中央社訊息服務20180421 09:33:12)駐哥倫比亞代表處葉德貴代表於107年4月18日上午應邀前往哥國前十大頂尖學府ICESI大學以「新南向政策」及「臺哥經貿交流」兩大主題進行演講。 ICESI大學位於哥倫比亞Valle del Cauca省Cali市，以經濟商管及國際研究領域著稱，長期與駐哥處維繫友好情誼。此次講座活動共進行2小時半，計有該校師生計50餘人出席聆聽。葉代表以緣由、政策目標、推動方式、迄今獲得成果為綱要，詳細闡述臺灣「新南向政策」內涵及工作，並延伸說明臺哥經貿交流現況及利基，在場學子專注聆聽後熱烈提問，除了增進對距離遙遠臺灣的認識，並進一步瞭解臺灣推動區域外交的思維及策略，均感收獲匪淺。 葉代表會後並與該校國際長Piedad Gómez Franco女士等人就強化未來學術交流進行討論，雙方將持續維繫友好合作情誼。



訊息來源：外交部外館消息



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