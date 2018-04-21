中共軍機連續三天執行繞島遠海長航訓練飛行任務，我國防部只透過新聞稿證實這個消息，並未公布進一步訊息，但大陸中央電視台派出記者隨行，參加遠航訓練，在新聞畫面中可以看到我空軍戰機攔截共機的鏡頭，對比日本防衛省統合幕僚部發布的消息，拍攝時間可能是4月19號（繆宇綸報導）



中共各式軍機連續三天執行遠海長航飛行訓練任務，穿越宮古海峽和巴士海峽，實質上達成「繞島」效果，大陸中央電視台也派出記者隨行，紀錄任務執行情況。根據央視新聞報導，在執行任務的過程中，機隊曾遭遇「不明機」攔截『發現不明飛機兩架，從我機右後方靠近......』



隨行記者再參與任務的飛機報導，使用的就是「繞島」的字眼『由這架戰機語多型戰機組成的空中編隊，正在執行繞島飛行任務，通過舷窗，我們可以看到兩架戰機正在逼近飛行......』



隨行記者並未說明他是在哪一天隨行，但從畫面上，由於記者是坐在類似客機的機艙內，記者當時可能是在Tu-154電子偵察機上，對比日本防衛省統合幕僚部發布的訊息，拍攝時間可能是4月19號，報導也出現了空警500預警機，但日方發布的訊息都沒有提到有空警500，因此是否確實為19號拍攝還有待確定。至於攔截的戰機，則可能是花蓮五聯隊的F-16。(圖翻攝央視新聞)



