原標題：阿富汗東部發生路邊炸彈爆炸 致5死14傷



當地時間2018年4月20日，阿富汗賈拉拉巴德，受傷的兒童在醫院接受治療。4月19日，當地發生爆炸事故，致至少5名平民死亡，14人受傷。（圖片來源：東方IC)

當地時間2018年4月20日，阿富汗賈拉拉巴德，受傷的兒童在醫院接受治療。4月19日，當地發生爆炸事故，致至少5名平民死亡，14人受傷。（圖片來源：東方IC)

當地時間2018年4月20日，阿富汗賈拉拉巴德，受傷的兒童在醫院接受治療。4月19日，當地發生爆炸事故，致至少5名平民死亡，14人受傷。（圖片來源：東方IC)