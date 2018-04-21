阿富汗東部發生路邊炸彈爆炸 致5死14傷北京新浪網 (2018-04-21 08:52)
原標題：阿富汗東部發生路邊炸彈爆炸 致5死14傷
當地時間2018年4月20日，阿富汗賈拉拉巴德，受傷的兒童在醫院接受治療。4月19日，當地發生爆炸事故，致至少5名平民死亡，14人受傷。（圖片來源：東方IC)
當地時間2018年4月20日，阿富汗賈拉拉巴德，受傷的兒童在醫院接受治療。4月19日，當地發生爆炸事故，致至少5名平民死亡，14人受傷。（圖片來源：東方IC)
當地時間2018年4月20日，阿富汗賈拉拉巴德，受傷的兒童在醫院接受治療。4月19日，當地發生爆炸事故，致至少5名平民死亡，14人受傷。（圖片來源：東方IC)
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