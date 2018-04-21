傳承中華瑰寶 北京景泰藍等20多項非遺文化展演 佛館登場大成報 (2018-04-21 07:45)
北京天壇神樂署中和韶樂演出作為開場展演，高雄市議員黃柏霖表示，孔子聽了韶樂，三月不知肉味，大家在此了解北京文化，傳承人也可傳承技藝，指出兩岸不只在經濟上可以融和，文化的融和更為重要。
高雄師範大學校長吳連賞說，文化中國和文化台灣各有特色，而台灣最美的文化是人，傳襲了中華文化的道德，可以「水、節、中、庸、孝、和」幾個字說明，當中涵蓋上善若水、有節度、允執厥中、實踐、孝順，以及家庭、社會、世界的和諧，當文化中國和文化台灣結合時，自能造就很大的力量。
唱作俱佳的數來寶「諸葛亮押寶」、京劇「鎖麟囊」片段、魔術表演，以及相聲演出，2人一搭一唱，互相逗弄誰才是傻子，現場笑聲不斷。中華海峽兩岸企業交流協會理事長陳堂立表示，北京東城區帶來各項非物質文化遺產展演，個個都是國寶級大師，可說是高雄的榮幸。
北京面積最小的東城區，竟然擁有全北京城最多的世界文化遺產。佛館館長如常法師說，北京旅遊必去故宮、天安門和王府井，這些都位於東城；去一趟北京，免不了要花一筆旅費，此次再度與北京市台辦合作，將北京非遺帶來佛館，民眾可直接和景泰藍大師交流、欣賞工藝，還有京劇、相聲，一次俱足，兼具眼看和手觸的體驗。
景泰藍製作技藝大師李佩卿表示，北京傳統工藝包括八大門類，如景泰藍、玉雕、鑲嵌等，汲取各地民間工藝的精華，形成宮廷特色的藝術，而傳承人的使命是讓更多人認識、欣賞傳統藝術。
數來寶大師李世儒說，此次有入選各級非遺項目的傳承人演出，有宮廷的音樂、古箏、京劇，和帶來歡樂的相聲，讓大家感受到深刻、滿滿的北京文化。
典禮上，葡萄常料器大師常弘則向大家宣告展覽正式開幕；知名書畫家吳明致贈自己繪製的星雲大師肖像，由如常法師代表接受，如常法師回贈《雲水三千》則由北京台辦副主任黃塞溪代表接受。
「2018北京文化周之非遺文化展」由北京市東城區主辦、東城區非物質文化遺產保護中心承辦，以及人間文教基金會、星雲文化教育公益基金會、中華海峽兩岸企業交流協會協辦；此次開幕嘉賓雲集，包括北京市文學藝術界聯合會副秘書長剛杰、北京工美集團總經理魏連偉、東城區副區長葛俊凱、北京市文化局非遺處處長張遷、東城區台辦主任王寶祥、中華海峽兩岸企業交流協會監事長連文濱、台灣首府大學校長許光華、中華文物鑑賞協會榮譽理事長熊德穗、美加古董珠寶國際拍賣公司董事長Tony Chia等300餘人與會。
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