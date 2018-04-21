▲柯以柔（左）2017年與老公郭宗坤鬧婚變。（圖／翻攝自臉書，2017.11.01）

藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤結婚6年，2017年11月爆出郭宗坤與自家女員工糾纏不清，兩人「以合法掩飾非法」，大談地下戀情，柯以柔在哭泣後，決定「硬」起來走離婚程序。近日她接受媒體訪問，透露因孩子監護權，離婚進度停滯中，對此，經紀人回應，「目前還在調解當中。」

對於柯以柔目前的心情，經紀人透露，「心情ok。」記者詢問目前離婚進度卡在什麼事情上頭？經紀人先是表示，「我不知道耶。」後來才提及，「這是調解內容，應該只有雙方和律師知道。」記者詢問小孩的安排目前還在調節中嗎？經紀人坦言，「應該是其中之一。」據了解，目前照護小孩以柯以柔為主，郭宗坤周末才接手。