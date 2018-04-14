（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國國防部長馬提斯表示，今晚轟炸敘利亞行動主要是針對敘利亞境內化武設施。這項行動已經結束，目前沒有進一步攻擊計畫。美方官員亦透露，攻擊行動前並未先知會俄羅斯。



美國總統川普今天晚間9時在黃金時段的全國電視談話裡說：「不久之前，我下令美軍部隊針對與敘利亞獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）有關的化武目標，發動精準打擊。」



馬提斯（Jim Mattis）隨後在五角大廈召開記者會說明空襲細節。他指出，今晚襲擊敘利亞是單一攻擊行動，目前沒有進一步攻擊計畫。相信今晚的行動對阿薩德發出強烈訊息，說服並阻止他繼續使用化學武器。



至於攻擊細節，馬提斯表示，今晚的攻擊目標主要是針對位於大馬士革的科學研究中心與荷姆斯省（Homs）一帶的化學武器儲存設備與指揮所。



美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）補充說，去年的攻擊行動是針對單一目標進行單點攻擊，今晚則是與英、法盟邦針對多個地點，同時發動攻擊，這項行動有效破壞敘利亞的化學武器與生化武器開發與部署。



鄧福德表示，今晚的攻擊目標主要是針對敘利亞政權化武計畫相關設施與場所，並選擇對平民百姓造成損害風險最低的目標。他也透露，攻擊行動前並未先知會俄羅斯。（編輯：屈享平）1070414