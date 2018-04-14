【杜特爾特中國之行將為菲律賓人創造一萬個工作機會】菲律賓總統杜特爾特13日乘機返抵達沃，他在機場發表講話表示：此次中國之行菲中雙方簽署了9項約98億美元的商業投資協議，將為菲律賓人創造一萬個工作機會。（中新社）