杜特爾特中國之行將為菲律賓人創造一萬個工作機會北京新浪網 (2018-04-14 11:01)
【杜特爾特中國之行將為菲律賓人創造一萬個工作機會】菲律賓總統杜特爾特13日乘機返抵達沃，他在機場發表講話表示：此次中國之行菲中雙方簽署了9項約98億美元的商業投資協議，將為菲律賓人創造一萬個工作機會。（中新社）
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
妮維雅男性清爽亮顏洗面乳．MACA 瑪卡男性專用．男性綜合維他命．保養品．保養品 禮盒 奇哥．緊緻 保養．培恩 男性．皮革保養油．CK 香水 男性．皮包保養．100ml Ferrari 男性淡香水．ralph lauren 男性淡香水．澄勁男性淡香水．韓國 保養品．龜牌 保養劑．保養 彩妝．菲蘇德美 男性．男性香水 150ML．ck free 男性淡香水 50ml．Burberry 男性．The One 男性淡香水．JAGUAR 藍色 男性淡香水．雪芙蘭 時間保養面膜．Monogram 保養組．法拉利 男性淡香水 75ml．德國 CARAT 皮革保養油．Davidoff 男性 體香膏．妮傲絲翠果酸深層保養乳液．蜜妮 男性 沐浴露．Smith 保養組
- 【tripose】Yuppie系列經典款男長夾(深咖)
- COACH 馬車素面防刮皮革三層手提兩用包(黑)
- BURBERRY 純棉女性短袖上衣-黑色【S/M/L號】
- CheckSave HB001 電貝斯 四弦湖水藍色漸層款
- 《日本香堂Nippon Kodo》 特撰御香-司薰系列線香【沉香】
- 【CASIO卡西歐BABY-G系列】BABY-G_LED_每日鬧鈴_世界時間_
- 韓國NEOFLAM Carat系列 24cm陶瓷不沾湯鍋+陶瓷塗層鍋蓋 EK-
- 【Go-Getter 眼鏡】百搭半框款(琥珀-金#GO3015 C04)
- 【英國smarTrike-toTs】英國兔立體刺繡雙面床圍(花朵粉)
- Tefal法國特福 Special晶饌系列28cm不沾小炒鍋(加蓋) C8468
解密地球上最賺錢的公司——沙特阿美【北京新浪網】
CBOE繼續推動發行比特幣ETP【北京新浪網】
納指上漲200點，盤中漲幅擴大並超過2.8%。 【北京新浪網】
摩根士丹利股價上漲4.1%。 【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》