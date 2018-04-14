新華社廣州4月14日電（記者詹奕嘉）據廣東省汕頭市政府應急辦14日通報，該市13日傍晚發生一起3名學生溺水死亡意外事故。

13日17時許，汕頭市某中學高一年級3名學生放學後到該市金平區梅溪河北墩段河邊燒烤時，一名學生不慎掉入水中，另外兩名不習水性的學生在下水救援時一併溺水。

接報后，當地街道及公安機關、汕頭海事局、粵東航道局、水上公安分局、汕頭海上救助基地、民間救援隊伍派出搜救船隻、潛水員等到現場進行搜救。

13日23時許，3名溺水學生的遺體被找到，均無生命體征。善後工作正在進行。