需求旺盛，上海地區水泥價格繼續上漲北京新浪網 (2018-04-14 11:02)
【需求旺盛，上海地區水泥價格繼續上漲】4月13日起上海地區明珠海螺、金山南方等主要地產水泥通知上調32.5級水泥出廠價格15元/噸，42.5級出廠30元/噸，52.5級出廠35元/噸。調后海螺P.O42.5散裝水泥出廠掛牌480元/噸左右，相對虛高。目前海螺、南方P.O42.5散裝一般結算價在410-420元/噸，中轉庫出庫390-400左右。（中國水泥網）
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