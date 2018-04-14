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敘利亞局勢的惡化是美俄在敘利亞多年武裝對峙的進一步升級，短期可能大幅推升油價，但預計美俄就敘利亞問題發生直接軍事對峙持續時間不會太長，油價將重回供需主導的趨勢。即由於美國油氣供給對全球原油供給市場帶來的結構性變化，中東國家將面臨激烈的市場份額競爭，油價難以長期維持超過70美元以上的高水平。也就是說，雖然地緣政治風險導致油價大漲，但基本面並不支撐當前的高油價持續。西方對俄羅斯的制裁以及敘利亞問題對俄羅斯的經濟衝擊短期影響有限，不至於出現類似2013-2014年的債務危機。