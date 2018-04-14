國美控股集團杜鵑北京新浪網 (2018-04-14 11:06)
新浪財經訊 由中國企業家雜誌社、木蘭匯公益基金會聯合主辦的「2018中國商界木蘭年會」於4月14日在北京舉行，主題為：未來之舞。國美控股集團杜鵑出席並演講。
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