美國財政部再次認定中國未操縱匯率北京新浪網 (2018-04-14 11:12)
【美國財政部再次認定中國未操縱匯率】美國財政部13日公佈半年度匯率政策報告，認為中國沒有操縱匯率以獲取不公平貿易優勢。這是美國總統特朗普就任后，美國財政部第三次作出這一認定。（新華社）
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