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光大集團前黨委書記、董事長唐雙寧稱，昨日著名播音員方明老師朗誦了他的新體詩《青藏高原的陽光》。方明老師當年同齊越、夏青、葛蘭等，是上世紀六七十年代中央人民廣播電台中大家耳熟能詳的名字，現今被稱為播音界的泰鬥。當年周恩來總理逝世的訃告和悼詞就是由方明老師播誦的；而唐雙寧的那首「周總理逝世三十周年祭」長詩也因方明老師的朗誦不徑而走，打動著每一位聽眾……

以下是唐雙寧的原文：

昨天，方明老師朗誦了我的新體詩《青藏高原的陽光》。方明老師當年同齊越、夏青、葛蘭等，是我們少年和青年時期中央人民廣播電台中耳熟能詳的名字，現今被稱為播音界的泰鬥。他那激昂高亢的播音，幾十年來都在我們耳畔迴響。當年周恩來總理逝世的訃告和悼詞就是由方明老師播誦的；而我的那首「周總理逝世三十周年祭」長詩也因方明老師的朗誦不徑而走，打動著每一位聽眾……