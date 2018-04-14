唐雙寧：方明老師朗誦我的新體詩《青藏高原的陽光》北京新浪網 (2018-04-14 11:12)
http://video.sina.com.cn/view/256351086.html
光大集團前黨委書記、董事長唐雙寧稱，昨日著名播音員方明老師朗誦了他的新體詩《青藏高原的陽光》。方明老師當年同齊越、夏青、葛蘭等，是上世紀六七十年代中央人民廣播電台中大家耳熟能詳的名字，現今被稱為播音界的泰鬥。當年周恩來總理逝世的訃告和悼詞就是由方明老師播誦的；而唐雙寧的那首「周總理逝世三十周年祭」長詩也因方明老師的朗誦不徑而走，打動著每一位聽眾……
以下是唐雙寧的原文：
昨天，方明老師朗誦了我的新體詩《青藏高原的陽光》。方明老師當年同齊越、夏青、葛蘭等，是我們少年和青年時期中央人民廣播電台中耳熟能詳的名字，現今被稱為播音界的泰鬥。他那激昂高亢的播音，幾十年來都在我們耳畔迴響。當年周恩來總理逝世的訃告和悼詞就是由方明老師播誦的；而我的那首「周總理逝世三十周年祭」長詩也因方明老師的朗誦不徑而走，打動著每一位聽眾……
關鍵字：
上一則：美國財政部再次認定中國未操縱匯率
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
妮維雅男性清爽亮顏洗面乳．MACA 瑪卡男性專用．男性綜合維他命．保養品．保養品 禮盒 奇哥．緊緻 保養．培恩 男性．皮革保養油．CK 香水 男性．皮包保養．100ml Ferrari 男性淡香水．ralph lauren 男性淡香水．澄勁男性淡香水．韓國 保養品．龜牌 保養劑．保養 彩妝．菲蘇德美 男性．男性香水 150ML．ck free 男性淡香水 50ml．Burberry 男性．The One 男性淡香水．JAGUAR 藍色 男性淡香水．雪芙蘭 時間保養面膜．Monogram 保養組．法拉利 男性淡香水 75ml．德國 CARAT 皮革保養油．Davidoff 男性 體香膏．妮傲絲翠果酸深層保養乳液．蜜妮 男性 沐浴露．Smith 保養組
- 【櫻花牌】NG1/FE 渦輪增壓數位恆溫強制排氣熱水器16L(DH-1
- Marvel 漫威復仇者-20吋PC鏡面超細邊鋁框箱(索爾)
- 【Calvin Klein】-復古款太陽眼鏡(琥珀配金)
- FURLA STACY BUCKET 防刮皮革抽繩束口兩用水桶包(MINI/紫色
- HomeBeauty 頂級柔暖法蘭絨沙發罩-蜜糖粉 三人座
- 【美國Milo & Gabby】動物好朋友-立體造型暖暖蓋被(LOL
- TOSHIBA DVD/MP3/USB/藍芽床頭音響 (TY-ASW86TW)
- 丹麥Bodum EILEEN經典濾壓壺350ml(銀) 送bodum濾壓壺鑰匙
- 點睛品 Charme 可愛生肖小雞 黃金串珠
- 【G-SHOCK】強悍多功能雙重感應器運動錶-黑金(GA-1100GB-1A
解密地球上最賺錢的公司——沙特阿美【北京新浪網】
CBOE繼續推動發行比特幣ETP【北京新浪網】
納指上漲200點，盤中漲幅擴大並超過2.8%。 【北京新浪網】
摩根士丹利股價上漲4.1%。 【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》