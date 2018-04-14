美國財政部再次認定中國未操縱匯率北京新浪網 (2018-04-14 11:01)
新華社華盛頓4月13日電（記者 金旼旼 江宇娟）美國財政部13日公佈半年度匯率政策報告，認為中國沒有操縱匯率以獲取不公平貿易優勢。這是美國總統特朗普就任后，美國財政部第三次作出這一認定。
當天，美國財政部發佈針對主要貿易對象的《國際經濟和匯率政策報告》，認為主要貿易夥伴均未操縱貨幣匯率，但將中國、日本、德國、韓國、瑞士、印度6個國家列入匯率政策監測名單。和去年10月出台的上一份報告相比，此次印度被新列入了這份名單。
美國財政部於2016年4月首次設立匯率政策監測名單，認定標準有三條：該經濟體與美國貿易順差超過200億美元；該經濟體經常賬戶順差佔國內生產總值比重至少為3%；該經濟體持續單邊干預匯率市場。
如果一個經濟體滿足全部三條標準，美國將會與該經濟體進行商談，並可能出台報復性措施；而如果只滿足其中兩條，該經濟體將會被納入匯率政策監測名單進行密切觀察。
不過，在特朗普上任后，如果美國與一個經濟體的貿易逆差佔美國總體貿易逆差的比例較大，即便該經濟體僅滿足上述標準的一條也會被列入監測名單。
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