原標題：中國開放的大門只會越開越大



開放帶來進步，封閉必然落後。推進互聯互通、加快融合發展，是促進各國共同繁榮發展的必然選擇。

「我要明確告訴大家，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大！」習近平主席在博鰲亞洲論壇發表主旨演講，著眼中國和世界共同發展進步，鄭重宣示中國堅持擴大開放的堅定決心，莊嚴承諾擴大開放將採取重大舉措，為世界各國順應歷史潮流、增進人類福祉作出了表率，為人類社會向何處去揭示了正確方向。「習近平主席在論壇年會開幕式上宣布的中國擴大開放的一系列新的重大舉措令人鼓舞振奮，對世界發出了有利於推進全球化進程的積極信息」，與會嘉賓的高度評價，道出了國際社會的共同心聲。

40年來，中國經濟發展之所以取得舉世矚目的傳奇成就，中國人民之所以能書寫國家和民族發展的壯麗史詩，開放是前提條件。打開國門搞建設，中國人民始終敞開胸襟、擁抱世界，成功實現從封閉半封閉到全方位開放的偉大轉折。從引進來到走出去，從加入世界貿易組織到共建「一帶一路」，中國在對外開放中展現大國擔當，成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源，為世界和平與發展作出了中國貢獻。正如習近平主席所強調的：「過去40年中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國經濟實現高質量發展也必須在更加開放條件下進行」。

在博鰲亞洲論壇上，習近平主席宣布了對外開放重大舉措：大幅度放寬市場准入；創造更有吸引力的投資環境；加強知識產權保護；主動擴大進口。這四個方面的重大舉措，是中國基於發展需要作出的戰略抉擇，是堅持好對外開放基本國策、貫徹好開放發展理念的務實之舉。新時代擴大開放再出發，中國致力於發展更高層次的開放型經濟，推動形成全面開放新格局，為的正是進一步壯大我國經濟實力和綜合國力，同時通過自身發展為世界進步貢獻力量。推動這些重大舉措儘早儘快落地，必將讓開放成果及早惠及中國企業和人民，及早惠及世界各國企業和人民。

當今世界正在經歷新一輪大發展大變革大調整，人類面臨的不穩定不確定因素依然很多。但綜合研判世界發展大勢，經濟全球化是不可逆轉的時代潮流，世界經濟的大海不可能退回到一個一個孤立的小湖泊、小河流。中國經濟在融入世界經濟的過程中，嗆過水，遇到過漩渦，遇到過風浪，但我們在游泳中學會了游泳，成為經濟全球化的受益者和貢獻者。今天，更加開放、自信的中國，歡迎各國搭乘中國經濟快車，分享中國改革、開放、發展的成果。「一帶一路」倡議等一系列中國方案，目的都在於以實際行動推動建設開放型世界經濟，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

「不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層。」面對滾滾向前的時代潮流，只要我們堅持開放共贏，勇於變革創新，增進合作、化解分歧，中國對外開放一定會打開一個全新的局面，也一定會為世界繁榮發展作出新的更大貢獻。