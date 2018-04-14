原標題：敘利亞大馬士革硝煙再起 敘軍方攔截20多枚導彈



中新網4月14日電 據外媒報導，美國等國對敘首都大馬士革發起軍事行動。對此，敘利亞軍方作出回應，已經攔截了20多枚導彈。

據報導，針對敘利亞的打擊目標包括研究中心、衛隊指揮部、機場、特種部隊營房。

4月14日消息，據美國福克斯新聞報導，美國決定對敘利亞實施打擊，以回應敘政府軍疑似使用化學武器。

敘利亞國家電視台報導稱，敘利亞軍方防空系統對「來自美國、法國和英國的侵略作出回應」，大馬士革機場未遭到襲擊。

美國東部時間13日晚，特朗普宣布對敘利亞進行軍事打擊，以回應「化武疑雲」。之後，大馬士革市中心附近不時傳出巨大爆炸聲，多地升起濃煙。

大馬士革東郊東古塔地區日前據稱發生「化學武器襲擊」事件。美國總統特朗普9日表示，美方在軍事上有很多應對選項，將在24至48小時內決定如何回應。美國東部時間13日晚，特朗普宣布，已下令美軍聯合英國、法國對敘利亞軍事設施進行「精準打擊」。

東古塔地區是敘利亞反政府武裝在大馬士革周邊的最後據點。此前，敘反政府武裝多次指責政府軍在該地區使用化學武器，但均遭敘利亞政府方面否認。