原標題：挪威工商界對美國貿易保護舉措表示擔憂



新華社奧斯陸４月１３日電（記者梁有昶德拉加娜·保爾森）挪威工商界人士日前對美國近來不斷採取單邊貿易保護舉措表示擔憂，並呼籲維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

挪威工商聯合會國際部主任托雷·米勒在接受新華社記者採訪時說，貿易條件的可預測性以及共同的貿易和投資規則是經濟增長、繁榮和發展的先決條件。世界貿易組織對貿易的自由化、可預測性和法律保障具有重大意義。「單邊貿易保護措施會破壞多邊貿易體系，我們希望世界貿易組織的作用得到增強，而不是被削弱。」

米勒表示，美國加征關稅的舉措「非常令人遺憾」，這些關稅不僅影響對美國的出口，也將改變貿易流向和價格，引發一些關鍵市場的保護性措施。如果美國與中國或其他貿易夥伴爆發貿易戰，將觸發一系列反制措施，最終影響全球貿易和經濟增長。

米勒說，挪威是高度依賴國際貿易的開放型經濟體，因此也將受到保護主義措施的影響。他表示，相信美國和中國能夠通過對話解決問題。

挪威船東協會首席執行官哈拉爾·索爾貝格說，船東協會一向大力支持自由貿易，因此對日益嚴重的貿易保護主義傾向深感擔憂。近幾十年來實施的消除貿易壁壘和開放市場舉措，造就了如今所有人都享有的全球化貿易，促進了經濟增長、福利和創新。而貿易戰一旦爆發將會打擊全球經濟，影響工作環境，阻礙創新發展。

索爾貝格表示，多邊司法體系和世界貿易組織已經並將繼續促進世界貿易的發展，通過世貿組織來解決糾紛是非常合適的途徑。全球貿易戰對任何人都沒有好處。

全球鋁業和新能源巨頭挪威海德魯公司高級副總裁哈爾沃·莫蘭說，該公司強烈支持自由、公正和以規則為基礎的國際貿易。莫蘭認為，單方面加征關稅將導致貿易扭曲，給產業界帶來負面影響，而受到影響的國家也可能採取報復性措施，從而使影響擴大化。

本月６日，挪威首相埃爾娜·索爾貝格對美國政府的貿易保護主義做法表示關切併發出警告。她說，貿易保護主義將給包括挪威在內的很多國家帶來傷害，並會使可持續發展目標更難實現。「從歷史上看，保護主義盛行時期會導致衰退、戰爭和衝突。」