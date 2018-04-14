地方中心／屏東報導

屏東美術館從4月11日至5月27日展出「地方X他方：繪畫-身土不二」特展，由崑山科技大學視覺傳達設計系系主任黃志偉老師擔任策展人，透過「歸鄉」、「地氣」、「贊境」與「異彩」四條子脈絡，邀請16組藝術家參展，以及3組藝術家現場創作，凸顯「土地」與「人」的深度連結關係，激起的電光火花精彩可期。

潘孟安縣長表示這次的屏東美術館特展，以「地方」與「他方」為主題，透過當代藝術作品的激盪，讓民眾去思考與關切我們所生長的這片土地，策展人黃志偉老師規劃的藝術饗宴，陣容堅強，而在美術館戶外空間還設置洪易老師繽紛可愛的三件雕塑作品，歡迎大家蒞臨屏東美術館欣賞交流。

出身屏東東港的策展人黃志偉老師表示，這次是以「回鄉」的心情去策展，也是在家鄉辦過最大的一次展覽，正如同佛教用語「身土不二」，藝術家不能也不可能離開土地（現實環境）來吸取其創作養分；藝術家接地氣才得以開展出真實的藝術生命。本次展覽邀請旅外藝者歸鄉，也邀請他方友人鬥陣贊境，參展藝術家各有其精擅之處與鮮明的視覺造型辨識度，而展覽現場創作所形成的對場狀態，較勁擾動，創造新視野的契機，期盼透過本次地方與他方的加乘翻攪，將屏東的當代藝術導入邁向「新地方」。

洪易老師表示未來臺灣要走向「感性」的經濟，而不是算重量、賣材料，藝術與美學會扮演重要的角色。洪老師特別提到母親是屏東人，是父親在屏東當兵時所認識，屏東是阿嬤的家，一個充滿熱情與回憶的地方。

本次參展藝術家包括可樂王、李民中、李俊陽、拉黑子．達立夫、宜德思．盧信、洪易、張立曄、張和民、陳俊雄、張新丕、眼蟲計畫（呂沐芢、焦聖偉）、黃柏維、黃柏勳、莊家勝、曾琬婷、劉秋兒等16組17位藝術家，展覽現場創作團隊共計有屏東縣美術協會、屏東縣米倉藝術家社區協會與眼蟲計畫（呂沐芢、焦聖偉）等3組。