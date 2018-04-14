養綠植勤換水防伊蚊北京新浪網 (2018-04-14 10:53)
原標題：養綠植勤換水防伊蚊
大洋網訊 今年4月是第30個全國愛國衛生月。昨日，廣州市統一組織開展「第30個愛國衛生月宣傳諮詢暨樓宇天台清積水專項活動」。據了解，截至目前，今年廣州市已報告3例登革熱病例，均為輸入性病例，少於去年同期。
張周斌提醒，很多市民喜歡在屋內水養富貴竹、綠蘿等綠植，花瓶里的水看起來「乾乾淨淨的」，實際上卻是伊蚊非常喜歡的環境。他建議，三四天清換一次為宜，最遲不要超過一個星期。
（廣報全媒體記者王婧、伍仞通訊員穗衛計宣）
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