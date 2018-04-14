記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

越來越熱的天氣，在民生北路第一銀行騎樓下喝一碗仙草冰，是橫跨三代嘉義人共同的回憶。四年前，賣了近七十年的仙草冰收攤，帶給鄉親無限懷念與不捨。如今，在一群八年級大學生的努力下，讓一銀仙草重返冰品舞台，並在中正路開設店面，以懷舊的味道、全新的風貌，繼續寫未完的「仙草奇緣」。

故事是這樣開始的。九十幾歲的「仙草阿伯」退休後無法忘情工作一輩子的場所，每天都來報到，因而與在一銀仙草舊址賣雞蛋糕的嘉大學生成了忘年之交，得知阿伯有意傳授製作仙草的功夫，大學生們躍躍欲試。雖然阿伯一再預告這是件苦差事，但是真正做了才深刻體會，事情不像眼睛看到的那麼簡單。

一銀仙草店長劉沅誠表示，光是仙草的選擇就是門大學問，關西、中埔及屏東的仙草各有特色，必須取其香氣、膠質、顏色等特質進行混搭，比例有時還要依仙草品質而調整。接下來熬煮仙草是嚴苛考驗，長達七八個小時的作業如置身蒸氣室，幾個大男生邊做邊脫連短褲都溼透。製作仙草「眉角」很多，不光仙草本身，水質也會影響口感，另外畫龍點睛的糖水也不會只有單一糖味，做工之複雜超乎想想像。這麼辛苦做出來的仙草有時太硬有時太軟，嚴師仙草阿伯毫不留情打搶，一百多桶仙草的心血就這樣付諸流水。

大學生展現靭性歷經千錘百鍊，終於做出阿伯認可ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的仙草。由於騎樓下作生意常遭警方取締，因此決定將中正路上的工作室騰出空間當店面，讓原本寫下休止符的一銀仙草展開世紀大復活。店門口竹製小攤子上擺著熟悉的不鏽鋼冰桶、一張長板凳，濃濃復古風，常可見老顧客坐在小攤前，豪邁拿著碗吸哩呼嚕喝完一碗仙草冰，遞上二十元爽快走人，這是幾十年來再熟悉不過的畫面。不同的是，店裡還多了雞蛋糕、豆花等古早味點心，舒適的環境傳來輕快的音樂，看得出八年級生的新思維。

劉沅誠表示，升級版的一銀仙草，不光是找回古早味，也希望符合現代人對食安的講究，對於用料用量也力求精準科學，而不是憑手感，這樣才能讓美味不因人地物改變而消失。劉沅誠還有一個宏願，就是要一步步把早期的台味點心像是杏仁茶、麵茶等快被遺忘的滋味找回來。至於高齡九十幾的仙草阿伯，像是店裡的總監兼工友，一早主動來幫忙開門，年輕人偶爾遲到還會被碎唸，這段差距七十歲的仙草情，為嘉義寫下一頁美味傳奇。