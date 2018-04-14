原標題：俄駐美使館：美國擁有最大的化學武器庫，無權責難其他國家

新京報快訊（記者么思齊）據俄羅斯駐美國大使館的官方推特消息稱，俄羅斯駐美國使館大使安東諾夫就敘利亞問題上發言稱：「最擔心的的事情還是發生了，我們的警告被置之不理。我們被威脅了。我們已經警告過，這樣的行動不會沒有後果。所有責任歸於華盛頓、倫敦和巴黎。美國擁有最大的化學武器庫，沒有任何責難其他國家的道德權利。」