海南：將打造「超級漁場」可抵禦17級風浪北京新浪網 (2018-04-14 10:57)
原標題：海南：將打造「超級漁場」可抵禦17級風浪
新華社海口４月１４日電（記者 羅江）海南省人民政府與中國船舶重工集團近日簽署深海智能漁場裝備採購備忘錄及合作協議，雙方將合作在陵水黎族自治縣打造三台網衣面積相當於７個足球場、可抵禦１７級風浪的深遠海智能型「超級漁場」。
根據備忘錄，三台「超級漁場」由曾經交付挪威海上漁場的中船重工集團下屬單位——武昌船舶重工集團有限公司湖北海洋工程裝備研究院設計承建。每座養殖平台直徑１１０米、高７５米，養殖水體為２５萬立方米，相當於２００個標準游泳池，僅僅網衣面積就相當於７個足球場。每口網箱均可養殖６０００噸魚，相當於５００至６００個傳統的深水網箱標準箱總產量，是名副其實的「超級漁場」。
據了解，即將打造的深遠海漁業養殖平台項目位於海南南部海域，該海域颱風頻發，風速最高可達１７級。平台採用下沉座底抵禦超強颱風。上層建築採用圓筒形封閉結構，能夠抵禦１７級颱風的侵襲。
此外，養殖平台將在海洋自凈能力更強的深海遠洋工作，工作水深５５米。不必受限於近海密集的運輸、旅遊等船舶活動，將養殖活動推向深海。
中船重工集團有關負責人介紹，養殖平台採用遠程遙控技術，飼料投放、抗台下潛、魚群監控、死魚處理等功能均可由遠程遙控實現。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Vtech 汽車．Vtech 動物世界音樂翻翻書．VTECH 學步車．Vtech 我的寵物鬧鐘．Vtech 學習電話．VTECH 炫彩．Vtech 趣味．Vtech 專用包．Vtech 手機．Vtech．Vtech 麥克風．Vtech 嘟嘟車 軌道．Vtech 玩具．Vtech 方向盤．嘟嘟車 vtech．Vtech 鋼琴．Vtech 滾滾球．Vtech 夢幻田園音樂會．Vtech Dora 學習機．Vtech 遊樂器．Vtech 筆電．Vtech 兒童益智小電腦．Vtech 手搖鈴．vtech 床圍．Vtech 3合1多功能智慧學習車．Vtech 鬧鐘．vtech-2．Vtech 聲光 遊戲組．Vtech 聲光探索直昇機．Vtech 海綿
- 【ORIENT】東方錶 WATER RESISTANT系列 200m潛水機械錶(FAA
- 【Reebok】ZPRINT RUN CAMO GP(迷彩編織透氣慢跑鞋/AR2758)
- 【YUME】愛情輝映情人對鍊
- 【AS】Bridget4尺茶几(日式系列)
- aaronation 愛倫國度 - 戰神頂規高CP值金屬底T把手電腦椅
- 【DW Daniel Wellington】經典淺紅咖啡皮革腕錶-金框/40mm(
- 【幸運草】白皚煙花 100%頂級天絲60支四件式被套床包組(雙
- COACH 馬車LOGO荔枝皮革銀鍊肩背托特包.紫紅
- AT HOME-凱渥3尺白色組合化粧台
- SEIKO 日本精工 雙顯 溫度/溼度/日期 靜音掛鐘(QXL013S)-白
攜程親子園8名員工被公訴 可處三年以下有期徒刑【北京新浪網】
美前總統老布希妻子健康惡化 決定不再接受治療【北京新浪網】
百年「長衫」 流風餘韻【北京新浪網】
中國「擴大進口」有大動作！哪些進口商品要便宜了？【北京新浪網】
高血壓患者莫隨意進補【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》